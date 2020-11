I numeri in chiaro. La fisica Paolotti: «Con le riaperture a Natale, la terza ondata a gennaio sarà inevitabile. Con altre migliaia di morti» (Di lunedì 23 novembre 2020) sarà pure che il lunedì i nuovi casi di Coronavirus registrati, abitualmente, sono inferiori rispetto al resto della settimana. Ma è da qualche tempo oramai che l’impennata dei contagi sembra aver frenato. Oggi, 23 novembre, le nuove infezioni sono state 22.930, a fronte di 148.945 tamponi analizzati. Daniela Paolotti, fisica della Fondazione Isi, pone però l’accento sul numero dei decessi, «ancora troppo elevato». E fissa a giovedì il punto di svolta per capire l’andamento dell’epidemia in Italia: «Se inizierà un calo costante delle vittime, allora vorrà dire che i lockdown regionali hanno funzionato. Se così non fosse – mette in guardia – ci troveremmo nei guai». Paolotti, partiamo dal dato dei contagi. Possiamo dire di aver raggiunto il cosiddetto plateau? «Questi dati sembrano “inchiodati” da qualche ... Leggi su open.online (Di lunedì 23 novembre 2020)pure che il lunedì i nuovi casi di Coronavirus registrati, abitualmente, sono inferiori rispetto al resto della settimana. Ma è da qualche tempo oramai che l’impennata dei contagi sembra aver frenato. Oggi, 23 novembre, le nuove infezioni sono state 22.930, a fronte di 148.945 tamponi analizzati. Danieladella Fondazione Isi, pone però l’accento sul numero dei decessi, «ancora troppo elevato». E fissa a giovedì il punto di svolta per capire l’andamento dell’epidemia in Italia: «Se inizierà un calo costante delle vittime, allora vorrà dire che i lockdown regionali hanno funzionato. Se così non fosse – mette in guardia – ci troveremmo nei guai»., partiamo dal dato dei contagi. Possiamo dire di aver raggiunto il cosiddetto plateau? «Questi dati sembrano “inchiodati” da qualche ...

