Franca Leosini, la Rai cancella l’intervista all’aggressore di Lucia Annibali “per non urtare la sensibilità delle vittime” (Di lunedì 23 novembre 2020) l’intervista del 2016 di Franca Leosini a Luca Varani, condannato come mandante dell’aggressione di Lucia Annibali, è stata cancellata dalla programmazione di Rai Storia “per non urtare la sensibilità delle vittime e dei telespettatori”. La cancellazione è stata annunciata dopo la polemica partita su Twitter, che ha coinvolto esponenti del Pd e di Italia Viva. La replica doveva andare in onda domenica 22 novembre, a pochi giorni dalla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, che ricorre il 25 novembre. “Preferisco essere io, ogni giorno, a raccontarmi attraverso le mie scelte, le mie idee, i miei pensieri. A scegliere le parole che descrivono la mia forza e le mie ... Leggi su tpi (Di lunedì 23 novembre 2020)del 2016 dia Luca Varani, condannato come mandante dell’aggressione di, è statata dalla programmazione di Rai Storianonlavittime e dei telespettatori”. Lazione è stata annunciata dopo la polemica partita su Twitter, che ha coinvolto esponenti del Pd e di Italia Viva. La replica doveva andare in onda domenica 22 novembre, a pochi giorni dalla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, che ricorre il 25 novembre. “Preferisco essere io, ogni giorno, a raccontarmi attraverso le mie scelte, le mie idee, i miei pensieri. A scegliere le parole che descrivono la mia forza e le mie ...

