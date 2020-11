Cucchi | la mamma di Stefano | “Prima dell’arresto stava benissimo | da morto non lo riconobbi”

Leggi su dire

(Di lunedì 23 novembre 2020) ROMA – Fino al momento del suo arresto, il 15 ottobre del 2009, Stefano Cucchi “stava benissimo. Si alzava la mattina e andava a correre, passava in chiesa a pregare, dalla mattina alla sera lavorava e poi andava in palestra a fare pugilato”. Rita Calore, la madre del giovane geometra romano, ha ripercorso gli ultimi giorni di vita del figlio (morto il 22 ottobre del 2009 in seguito alle percosse subite da due carabinieri) con la sua testimonianza resa durante un’udienza del processo sui depistaggi legati alla morte di Cucchi.