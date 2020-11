Covid in Campania, calano i contagi: ma è boom di decessi (Di lunedì 23 novembre 2020) Sono quasi 40 i decessi di Covid-19 nel bollettino del 23 novembre. La Campania registra però un netto calo dei contagi. I nuovi casi sono infatti 2158, anche se il numero dei tamponi effettuati è di poco superiore ai 15mila. Campania, calano i contagi: ma i morti sono quasi 40 Da alcuni giorni la curva L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 23 novembre 2020) Sono quasi 40 idi-19 nel bollettino del 23 novembre. Laregistra però un netto calo dei. I nuovi casi sono infatti 2158, anche se il numero dei tamponi effettuati è di poco superiore ai 15mila.: ma i morti sono quasi 40 Da alcuni giorni la curva L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Frena la corsa del Coronavirus in Campania ma non ingannino i dati: oggi il virus fa registrare 2.158 positivi su 15.739 tamponi effettuati, 1.059 in meno di ieri ma con 8.593 tamponi in ...

Sono 2.158 i tamponi risultati positivi sui 15.739 esaminati nelle ultime 24 ore in Campania, il 13,7% del totale. Dei 2.158 nuovi positivi, 227 risultano essere sintomatici e 1.931 asintomatici.

