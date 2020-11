Covid, Asl e Mastella nel mirino del M5S: “Manca chiarezza” (Di lunedì 23 novembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiAsl di Benevento e sindaco Clemente Mastella nel mirino del Movimento Cinque Stelle. Si legge dalla nota delle due consigliere pentastellate a palazzo Mosti Anna Maria Mollica e Marianna Farese: “L’ordinanza n. 90/2020 della Regione Campania ha previsto la didattica in presenza, a partire dal prossimo martedì 24 novembre, per la scuola dell’infanzia e della prima classe della primaria. È stato predisposto allo scopo un Numero Verde per la prenotazione, su base volontaria, dei tamponi antigenici da parte dei componenti della comunità scolastica interessati al provvedimento. Peccato però che il Numero Verde attivato per la prenotazione sia risultato il più delle volte occupato o non raggiungibile. Per giunta, i numerosi cittadini beneventani venuti fortunatamente in possesso della prescritta prenotazione, recatisi la mattina di ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 23 novembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiAsl di Benevento e sindaco Clementeneldel Movimento Cinque Stelle. Si legge dalla nota delle due consigliere pentastellate a palazzo Mosti Anna Maria Mollica e Marianna Farese: “L’ordinanza n. 90/2020 della Regione Campania ha previsto la didattica in presenza, a partire dal prossimo martedì 24 novembre, per la scuola dell’infanzia e della prima classe della primaria. È stato predisposto allo scopo un Numero Verde per la prenotazione, su base volontaria, dei tamponi antigenici da parte dei componenti della comunità scolastica interessati al provvedimento. Peccato però che il Numero Verde attivato per la prenotazione sia risultato il più delle volte occupato o non raggiungibile. Per giunta, i numerosi cittadini beneventani venuti fortunatamente in possesso della prescritta prenotazione, recatisi la mattina di ...

