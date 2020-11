Coronavirus, Crisanti: “Procedure accelerate rischiose, dati vaccino siano pubblici” (Di lunedì 23 novembre 2020) MILANO – “Io non ho cambiato la mia posizione, almeno che non vengano resi pubblici i dati”. Dopo le polemiche della settimana scorsa, il microbiologo Andrea Crisanti a SkyTg24 ribadisce la sua contrarietà alla vaccinazione nel caso in cui non venissero resi pubblici i dati relativi alle sperimentazioni. Leggi su dire (Di lunedì 23 novembre 2020) MILANO – “Io non ho cambiato la mia posizione, almeno che non vengano resi pubblici i dati”. Dopo le polemiche della settimana scorsa, il microbiologo Andrea Crisanti a SkyTg24 ribadisce la sua contrarietà alla vaccinazione nel caso in cui non venissero resi pubblici i dati relativi alle sperimentazioni.

