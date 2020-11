Centrodestra, Salvini “Non è il momento di inutili divisioni” (Di lunedì 23 novembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Gli italiani in questo momento si aspettano soluzioni e non polemiche e inutili divisioni. Sarebbe cosa buona federare e unire uomini e gruppi per fare proposte comuni”. Così Matteo Salvini a “The Breakfast Club” su Radio Capital torna sul rapporto con Berlusconi e sull’idea di una federazione di Centrodestra. Sui deputati passati da Fi alla Lega: “Continuo a pensare che il vincolo di mandato è cosa buona e giusta ma se qualcuno in questo momento non si sente rappresentato dalla sua parte politica ed è stato eletto grazie anche ai voti della Lega, ne prendo atto e credo che anche per questo servirebbe una federazione nel Centrodestra”. (ITALPRESS). su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 23 novembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Gli italiani in questosi aspettano soluzioni e non polemiche edivisioni. Sarebbe cosa buona federare e unire uomini e gruppi per fare proposte comuni”. Così Matteoa “The Breakfast Club” su Radio Capital torna sul rapporto con Berlusconi e sull’idea di una federazione di. Sui deputati passati da Fi alla Lega: “Continuo a pensare che il vincolo di mandato è cosa buona e giusta ma se qualcuno in questonon si sente rappresentato dalla sua parte politica ed è stato eletto grazie anche ai voti della Lega, ne prendo atto e credo che anche per questo servirebbe una federazione nel”. (ITALPRESS). su Il Corriere della Città.

