Apertura piste | Boccia | ad oggi non ci sono condizioni

(Teleborsa) – Le Regioni oggi hanno consegnato delle linee guida sulle quali ci confronteremo quando ci saranno le condizioni per riaprire, oggi non ci sono. Valuteremo nel prossimo DPCM se ci saranno le condizioni e per fare cosa": lo ha detto il Ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, a La Vita in diretta su RaiUno, rispondendo alla domanda se potranno riaprire gli impianti sciistici. Già nel pomeriggio, infatti, erano iniziate a circolare voci di un possibile – e a quanto pare molto probabile – stop all'Apertura degli impianti sciistici per evitare che possa ripetersi quanto successo a Ferragosto. L'ipotesi, che ha preso quota col passare delle ore – sta gettando nello sconforto tutti gli operatori del settore, ristoratori ed albergatori compresi, oltre ...

