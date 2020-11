Udinese, Gotti: "Stavolta la fortuna ha sorriso a noi" (Di domenica 22 novembre 2020) UDINE - Sorride Luca Gotti : il tecnico dell' Udinese raccoglie tre punti preziosi contro il Genoa grazie al sigillo di Rodrigo De Paul , il suo uomo migliore. Ecco le parole dell'allenatore ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 22 novembre 2020) UDINE - Sorride Luca: il tecnico dell'raccoglie tre punti preziosi contro il Genoa grazie al sigillo di Rodrigo De Paul , il suo uomo migliore. Ecco le parole dell'allenatore ...

sportli26181512 : #Udinese, Gotti: 'Stavolta la fortuna ha sorriso a noi': Il tecnico friulano dopo la vittoria sul Genoa: 'A tratti… - buoncalcio : Udinese, Gotti: “La sorte contro il Genoa questa volta ci ha sorriso” - DenisDecorte : Udinese-Genoa, Gotti vince contro Maran via @OneFootball. Leggilo qui: - SPress24 : Le pagelle di Udinese-Genoa. Gotti supera Maran, Perin entrata killer - Franchi24122823 : Udinese-Genoa 1-0 Gotti mi piace, non è un fanatico, raro in questo calcio, Udine una piazza da serie A. -