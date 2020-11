Lutto nel salernitano per Covid, aveva 34 anni (Di domenica 22 novembre 2020) Morto di Covid a soli 34 anni "reparto di terapia intensiva del presidio Covid di Agropoli" Agropoli in Lutto, morto di Covid Carlo Castaldo: aveva 34 anni su Notizie.it. Leggi su notizie (Di domenica 22 novembre 2020) Morto dia soli 34"reparto di terapia intensiva del presidiodi Agropoli" Agropoli in, morto diCarlo Castaldo:34su Notizie.it.

LaStampa : Promotore del made in Italy, lanciò Milano capitale fashion. - MarcoApebe : RT @RSIsport: Lo sport svizzero e ticinese è in lutto. Si è spenta Doris De Agostini, prima sciatrice del nostro cantone a ottenere risulta… - Stefano32847521 : RT @Stefano32847521: Lutto nel mondo della moda, è morto Beppe Modenese ???? - RSIonline : RT @RSIsport: Lo sport svizzero e ticinese è in lutto. Si è spenta Doris De Agostini, prima sciatrice del nostro cantone a ottenere risulta… - Le_Zac1982 : RT @RSIsport: Lo sport svizzero e ticinese è in lutto. Si è spenta Doris De Agostini, prima sciatrice del nostro cantone a ottenere risulta… -