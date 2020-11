iconanews : Legale, altri 45 giorni di carcere per Zaki - Saracns74 : Il team legale di Trump - composto da Rudy Giuliani, Joe Digenova, Sidney Powell e altri - ha tenuto oggi una confe… - naartuu : @vlavivlava Perché mentre il matrimonio porta dei benefici a livello legale e quindi ha senso che esista una versio… - giangoSGV : RT @AndreaGirardire: @giangoSGV se vai a guardare i commenti sotto quel post del PD, ci leggi 3 sostenitori: una è una eroparlamentare dall… - AndreaGirardire : @giangoSGV se vai a guardare i commenti sotto quel post del PD, ci leggi 3 sostenitori: una è una eroparlamentare d… -

Ultime Notizie dalla rete : Legale altri

La Prealpina

(ANSA) – IL CAIRO, 22 NOV – E’ stata rinnovata di altri 45 giorni la custodia cautelare in carcere al Cairo di Patrick Zaki, lo studente egiziano dell’Università di Bologna sotto accusa per propaganda ...PISA. Un incidente stradale all’estero con l’auto guidata dall’amico che finisce fuori dalla carreggiata. Il ricovero d’urgenza per le fratture riportate nella carambola, poi il trasferimento in Itali ...