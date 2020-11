Juventus, Elkann elogia Pirlo e Ronaldo: "Orgoglioso di Andrea. Cristiano è un leader" (Di lunedì 23 novembre 2020) "Sono orgogliosissimo di Pirlo, è chiamato Maestro non a caso. Sta facendo un lavoro egregio. I media ed i giornali non gli hanno dato tempo di far vedere di cosa sia capace. Sia Pirlo che tutta la ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 23 novembre 2020) "Sono orgogliosissimo di, è chiamato Maestro non a caso. Sta facendo un lavoro egregio. I media ed i giornali non gli hanno dato tempo di far vedere di cosa sia capace. Siache tutta la ...

zazoomblog : Juventus-Napoli Lapo Elkann: «Le regole valgono per tutti» - #Juventus-Napoli #Elkann: #regole… - MassafraD : @90minutoRai Prima complimenti esagerati e pieni di ossequio, poi via liberi tutti pur di attaccare la Juventus. Ma… - kalopsiha : e quando userò la foto di taemin e lapo elkann come santino a ogni partita di ucl della juventus - zazoomblog : Juventus Lapo Elkann raccoglie fondi contro il covid-19 - #Juventus #Elkann #raccoglie #fondi - StefaniaStefyss : RT @tuttosport: Lapo #Elkann ricorda Edoardo #Agnelli: «Il mio angelo custode» ?? -