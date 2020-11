Iva Zanicchi: “Gerry Scotti sì, io no”. Le pesantissime conseguenze fisiche del virus (Di domenica 22 novembre 2020) Roberto Alessi ha scritto un articolo sul sito LiberoQuotidiano.it in merito ad Iva Zanicchi. Ecco di seguito le sue parole. Dovrebbero impedirmi di scrivere di Iva Zanicchi: per me è come una sorella, più grande (voglio fare il giovane). Iva mi richiama dalla sua casa. Neanche la riconosco: «Iva, hai la voce di una bambina». «Roberto, ci credo, con tutto il cortisone che mi hanno fatto prendere, ho le corde vocali di una adolescente. Ho preso a sberle il Covid, ma son distrutta. (Continua..) Sono qui a casa, della famiglia sono l'unica che è tornata negativa. Mio marito Fausto positivo, mia figlia Micaela positiva, mio genero, i miei nipoti, mio fratello, mia sorella, le nipoti». Ora sta a casa, ma come l'ha preso? «Da cretina. Era comunione del bambino di una mia nipote. Sono venuti a casa, con la torta. Non ho resistito e li ho ... Leggi su howtodofor (Di domenica 22 novembre 2020) Roberto Alessi ha scritto un articolo sul sito LiberoQuotidiano.it in merito ad Iva. Ecco di seguito le sue parole. Dovrebbero impedirmi di scrivere di Iva: per me è come una sorella, più grande (voglio fare il giovane). Iva mi richiama dalla sua casa. Neanche la riconosco: «Iva, hai la voce di una bambina». «Roberto, ci credo, con tutto il cortisone che mi hanno fatto prendere, ho le corde vocali di una adolescente. Ho preso a sberle il Covid, ma son distrutta. (Continua..) Sono qui a casa, della famiglia sono l'unica che è tornata negativa. Mio marito Fausto positivo, mia figlia Micaela positiva, mio genero, i miei nipoti, mio fratello, mia sorella, le nipoti». Ora sta a casa, ma come l'ha preso? «Da cretina. Era comunione del bambino di una mia nipote. Sono venuti a casa, con la torta. Non ho resistito e li ho ...

