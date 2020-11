Fiorentina, Pradè: «Siamo andati in depressione, distrutti psicologicamente» (Di domenica 22 novembre 2020) Daniele Pradè cerca di spiegare la sconfitta della Fiorentina alla prima di Prandelli in panchina: ecco le sue parole Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, ha parlato ai canali ufficiali della società dopo la sconfitta con il Benevento. «In questo momento Siamo distruttti, sia psicologicamente che emotivamente. Una prestazione che non ci sta e che ha fatto venire fuori tutte le nostre problematiche. Alla prima difficoltà Siamo andati in depressione. Il Benevento è stato bravo a chiudere ogni tipo di spazio, dispiace per i nostri tifosi e per il presidente. Ora bisogna lavorare, tirarci fuori da una situazione che non ci appartiene. Questo è un momento difficile per tutti, dobbiamo stare vicini alla squadra in modo tale da ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 22 novembre 2020) Danielecerca di spiegare la sconfitta dellaalla prima di Prandelli in panchina: ecco le sue parole Daniele, direttore sportivo della, ha parlato ai canali ufficiali della società dopo la sconfitta con il Benevento. «In questo momentodistruttti, siache emotivamente. Una prestazione che non ci sta e che ha fatto venire fuori tutte le nostre problematiche. Alla prima difficoltàin. Il Benevento è stato bravo a chiudere ogni tipo di spazio, dispiace per i nostri tifosi e per il presidente. Ora bisogna lavorare, tirarci fuori da una situazione che non ci appartiene. Questo è un momento difficile per tutti, dobbiamo stare vicini alla squadra in modo tale da ...

qn_lanazione : Crisi #Fiorentina, #Pradè: 'Siamo distrutti, psicologicamente ed emotivamente' - AgReds : Se uno compra un squadra come la Fiorentina mi dispiace dirlo ma non può dirmi inizio da zero, quindi per un paio d… - acffiorentina : ??? | DICHIARAZIONI Il DS Pradè dopo #FiorentinaBenevento #ForzaViola ?? #Fiorentina - LabaroViolaNews : RT @PassFiorentina: Biraghi errore da dilettante. Vlahovic imbarazzante. Bene Borja A Prandelli va dato tempo. Pradè aveva detto: 'Questa… - PassFiorentina : Biraghi errore da dilettante. Vlahovic imbarazzante. Bene Borja A Prandelli va dato tempo. Pradè aveva detto: 'Que… -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina Pradè Chiesa, deadline per la cessione fissata a sabato. Pressing Manchester United, la Juve… Viola News