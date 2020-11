"A Natale spostamenti solo se tutte regioni gialle". Speranza da Fazio mette una pietra sopra le feste: "Le vacanze siano prudenti" (Di domenica 22 novembre 2020) "Sul vaccino anti-Covid partirei con la non obbligatorietà, ma valuteremo". Così il ministro della Salute Roberto Speranza intervenendo a Che tempo che fa su Rai3. L'Italia deve provare a raggiungere l'immunità di gregge e quindi una vaccinazione anti covid di massa "con la persuasione". Sul bollettino di oggi il ministro è cauto: "La situazione è molto seria, oggi quasi 600 persone hanno perso la vita ed i casi sono ancora tanti. Al contempo però l'Rt è sceso ed i nostri tecnici pensano possa scendere ulteriormente nei prossimi giorni. Ma sono ancora i primissimi effetti delle misure prese e non sono ancora sufficienti. Abbiamo ancora numeri imponenti e non possiamo abbassare la guardia", spiega Speranza. Sulle zone rosse si è poi espresso così: "Dovremo valutare con attenzione i numeri dei prossimi giorni. È comprensibile che un ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 22 novembre 2020) "Sul vaccino anti-Covid partirei con la non obbligatorietà, ma valuteremo". Così il ministro della Salute Robertointervenendo a Che tempo che fa su Rai3. L'Italia deve provare a raggiungere l'immunità di gregge e quindi una vaccinazione anti covid di massa "con la persuasione". Sul bollettino di oggi il ministro è cauto: "La situazione è molto seria, oggi quasi 600 persone hanno perso la vita ed i casi sono ancora tanti. Al contempo però l'Rt è sceso ed i nostri tecnici pensano possa scendere ulteriormente nei prossimi giorni. Ma sono ancora i primissimi effetti delle misure prese e non sono ancora sufficienti. Abbiamo ancora numeri imponenti e non possiamo abbassare la guardia", spiega. Sulle zone rosse si è poi espresso così: "Dovremo valutare con attenzione i numeri dei prossimi giorni. È comprensibile che un ...

