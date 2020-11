Valentina Pitzalis a Verissimo: “Sono sopravvissuta, non ho perso il sorriso” (Di sabato 21 novembre 2020) Una storia drammatica quella di Valentina Pitzalis, come le molte che si sono succedute a Verissimo, nella puntata dedicata alla lotta contro la violenza sulle donne. La 27enne è rimasta completamente sfigurata e ha subito anche l’amputazione della mano sinistra a causa di un’aggressione ad opera dell’ex marito. Valentina Pitzalis ha raccontato quei terribili momenti e l’impresa quasi impossibile di ricominciare a vivere, sfida che ha vinto. Oggi torna a sorridere e a condividere la sua esperienza per aiutare altre donne vittime di abusi. Inoltre, Valentina lancia un appello per chiedere donazioni per la campagna “Aiutiamole”, che raccoglie fondi per aiutarla a pagare le insostenibili spese giudiziarie che ha dovuto sostenere dopo le accuse della famiglia dell’uomo. ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 21 novembre 2020) Una storia drammatica quella di, come le molte che si sono succedute a, nella puntata dedicata alla lotta contro la violenza sulle donne. La 27enne è rimasta completamente sfigurata e ha subito anche l’amputazione della mano sinistra a causa di un’aggressione ad opera dell’ex marito.ha raccontato quei terribili momenti e l’impresa quasi impossibile di ricominciare a vivere, sfida che ha vinto. Oggi torna a sorridere e a condividere la sua esperienza per aiutare altre donne vittime di abusi. Inoltre,lancia un appello per chiedere donazioni per la campagna “Aiutiamole”, che raccoglie fondi per aiutarla a pagare le insostenibili spese giudiziarie che ha dovuto sostenere dopo le accuse della famiglia dell’uomo. ...

FerisTempora : @Pontifex_it Mannaggia a me!... vede che sto invecchiando? La Valentina non si chiama di Cognome 'Pitzelis' ma bens… - ClarabellaBest : RT @MediasetPlay: 'Io ho deciso di praticare la felicità, nonostante tutto, perché non voglio dargliela vinta in alcun modo” ?? #Verissimo… - VanyCossu2 : Valentina pitzalis è una donna meravigliosa - mariavolpe3 : Questa storia di Valentina Pitzalis è tremenda. Pensare che, dopo tutto quello che ha passato questa povera ragazza… - MediasetPlay : 'Io ho deciso di praticare la felicità, nonostante tutto, perché non voglio dargliela vinta in alcun modo” ??… -