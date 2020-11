Val di Fassa, cocaina nella biancheria: arrestata una barista (Di domenica 22 novembre 2020) Un altro colpo è stato messo a segno dai carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia dei carabinieri di Cavalese nei confronti degli spacciatori in Val di Fassa. Nell notte tra venerdì 20 e ... Leggi su trentotoday (Di domenica 22 novembre 2020) Un altro colpo è stato messo a segno dai carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia dei carabinieri di Cavalese nei confronti degli spacciatori in Val di. Nell notte tra venerdì 20 e ...

Un altro colpo è stato messo a segno dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri di Cavalese nei confronti degli spacciatori in Val di Fassa. La notte scorsa, infatti, nella rete ...

Fermata a Passo Costalunga durante i controlli dei Carabinieri per evitare "sconfinamenti" in Alto Adige, zona rossa ...

