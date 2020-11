Spezia-Atalanta | Italiano | “Usciti a testa alta | proveremo a dare fastidio a tutte le squadre L’abbraccio con Gasp…”

Leggi su mediagol

(Di sabato 21 novembre 2020) Parola a Vincenzo.0-0: è questo il risultato della sfida tra, andata in scena questa sera al "Dino Manuzzi". Le due compagini non vanno oltre il pareggio a reti bianche e dividono così la posta in palio. Un risultato che, in virtù dell'indubbia caratura dell'avversario, riempie d'orgoglio il tecnico bianconero Vincenzo, intervenuto ai microfoni di "Sky Sport" al triplice fischio per analizzare la sfida.“Sono arrivate anche a noi nello spogliatoio le voci di chi ci dava per spacciati, ma se hai un po' di orgoglio e ci tieni a fare bella figura, possono darti un'ulteriore spinta. Volevamo uscire adal campo anche oggi e ci siamo riusciti: l'obiettivo eracontinuità al successo di Benevento, siamo stati bravi. In ...