Morta Ines Frassinetti, 14enne in attesa di trapianto: ha incantato con la sua canzone

Non ce l'ha fatta Ines Frassinetti, 14 anni, di Ascoli Piceno, in attesa di un trapianto di cuore e polmoni. La giovanissima era affetta da una grave malformazione degli organi interni e ha passato gran parte della sua vita in ospedale. Proprio lì ha composto la canzone dedicata a chi, come lei, è in attesa del trapianto, che ha commosso centinaia di migliaia di persone. Ines era affetta dalla sindrome di Vacterl, una malattia rara che comporta diverse malformazioni congenite. La 14enne era infatti in attesa del trapianto di cuore e polmoni all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma.

