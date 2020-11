“Mi ha solo usato!”. Mauro Corona non ci sta e parte all’attacco: tira fuori anche le prove (Di sabato 21 novembre 2020) Il litigio in diretta tra Mauro Corona e Bianca Berlinguer fa discutere ancora oggi. Quella sfuriata esagerata nei confronti della conduttrice televisiva di ‘Cartabianca’ ha causato l’esclusione dell’uomo. Lo scrittore ed alpinista italiano però non si dà per vinto e vuole far valere tutte le sue ragioni, dopo il fango che gli hanno buttato addosso. Ed è per questo che ha svelato un ulteriore retroscena, che potrebbe cambiare le carte in tavola ed innescare ulteriori polemiche. Stando a quanto si è saputo fino ad ora, la giornalista avrebbe accettato del tutto le scuse di Corona, ma nonostante questo non è stato più fatto intervenire al programma di Rai 3. Mauro ha puntato il dito contro il direttore del terzo canale della televisione pubblica, ovvero Franco Di Mare. Da parte sua non ci sono stati ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 21 novembre 2020) Il litigio in diretta trae Bianca Berlinguer fa discutere ancora oggi. Quella sfuriata esagerata nei confronti della conduttrice televisiva di ‘Cartabianca’ ha causato l’esclusione dell’uomo. Lo scrittore ed alpinista italiano però non si dà per vinto e vuole far valere tutte le sue ragioni, dopo il fango che gli hanno buttato addosso. Ed è per questo che ha svelato un ulteriore retroscena, che potrebbe cambiare le carte in tavola ed innescare ulteriori polemiche. Stando a quanto si è saputo fino ad ora, la giornalista avrebbe accettato del tutto le scuse di, ma nonostante questo non è stato più fatto intervenire al programma di Rai 3.ha puntato il dito contro il direttore del terzo canale della televisione pubblica, ovvero Franco Di Mare. Dasua non ci sono stati ...

AlbertoBagnai : Mi riaffaccio al bar “Da Jack” solo per leggere il giornale… - chetempochefa : “Sei entrato il 1/11 nel nostro reparto. Ho letto la tua data di nascita, ho subito notato che hai solo 8 giorni in… - CarloCalenda : Difendo te Maurizio. Solo che non te ne accorgi. Finché, e mi auguro di no, non ti capiterà di vedere le tue conver… - enchantedmarvel : Quelli che vivono solo per fare i cosplayer di un personaggio, parlano solo di quello e non si interessano di nient… - rodolfocorrenti : RT @francescatotolo: Ogni giorno vengo insultata e minacciata solo perché faccio il mio lavoro, informando da quasi 4 anni sulle #FakeNews… -

Ultime Notizie dalla rete : “Mi solo Turismo, la via di Ischia per ripartire nell'annus horribilis per il settore Fortune Italia