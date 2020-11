LIVE Sci alpino | Slalom Levi in DIRETTA | i pettorali di partenza | subito Mikaela Shiffrin!

Leggi su oasport

(Di sabato 21 novembre 2020) La presentazione dellodi Gianmario Bonzi – La startlist ed idella prima manche 9.32 Anon è presente la Nazionale svedese. Tutte le atlete sono in quarantena a causa della positività del capo allenatore Christian Thoma. 9.30Shiffrin vanta quattro vittorie in carriera a, le ultime due consecutive (2018 e 2019). In che condizioni di forma si presenterà la fuoriclasse statunitense? 9.29 L'attesa maggiore è per il il grande ritorno diShiffrin, che non gareggia da ben 300 giorni! L'ultima volta fu nel superG vinto a Bansko il 26 gennaio 2020. Peraltro l'americana partirà con il pettorale n.1! 9.27 Si tratta della seconda gara stagionale. La prima è stata dominata ...