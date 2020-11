Juventus-Cagliari 2-0: Ronaldo trascina i bianconeri (Di sabato 21 novembre 2020) Nel primo dei due posticipi dell’ottava giornata di Serie A, la Juventus ritrova la vittoria battendo il Cagliari all’Allianz Stadium. bianconeri padroni del match grazie anche ad uno strepitoso Ronaldo, autore della doppietta che ha steso un Cagliari molto propositivo. Chi è stato il migliore in campo? È quasi imbarazzante ripeterlo, ma Cristiano Ronaldo ancora una volta si prende la squadra sulle spalle e la conduce alla vittoria grazie alla sua personale doppietta per un totale di otto goal in stagione. Immarcabile. Primo tempo Aggressiva la partenza del Cagliari che per i primi sei minuti mette in difficoltà la Juventus, la quale, però, impiega poco a trovare le misure andando in vantaggio con Bernardeschi, ma l’arbitro ferma tutto per ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 21 novembre 2020) Nel primo dei due posticipi dell’ottava giornata di Serie A, laritrova la vittoria battendo ilall’Allianz Stadium.padroni del match grazie anche ad uno strepitoso, autore della doppietta che ha steso unmolto propositivo. Chi è stato il migliore in campo? È quasi imbarazzante ripeterlo, ma Cristianoancora una volta si prende la squadra sulle spalle e la conduce alla vittoria grazie alla sua personale doppietta per un totale di otto goal in stagione. Immarcabile. Primo tempo Aggressiva la partenza delche per i primi sei minuti mette in difficoltà la, la quale, però, impiega poco a trovare le misure andando in vantaggio con Bernardeschi, ma l’arbitro ferma tutto per ...

juventusfc : Scegliete il vostro preferito! #JuveCagliari raccontata con i ??goals! - juventusfc : Domani torniamo in campo in @SerieA ?? La vigilia di #JuveCagliari al JTC ?? - juventusfc : Meno uno e si torna a giocare in @SerieA ! FOCUS! ???? @CagliariCalcio - CazA93 : RT @SuperSportBlitz: #SerieA – Goal Alert: Juventus *2-0 Cagliari *(Ronaldo 43‘) #SSFootball - jdcaldas : GOLO! Juventus, Cristiano Ronaldo aos 42', Juventus 2-0 Cagliari -