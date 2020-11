Il G-20 è una grande occasione per l’Italia ma… Scrive Massolo (Di sabato 21 novembre 2020) Senza cedere al fascino delle frasi a effetto come quella di Kissinger sulla “fine del nostro mondo post Covid-19”, è opinione condivisa che la pandemia non abbia per sé prodotto cambiamenti copernicani nelle relazioni internazionali, ma accelerato processi e trend già in atto. Fra tutti l’indebolimento della governance globale e la crisi del multilateralismo. Il Covid ha scatenato una crisi di capacità di anticipazione della comunità internazionale. Malgrado i numerosi campanelli d’allarme, infatti, è mancata una risposta internazionale coordinata. Ciò non solo per la debolezza della forza di mobilizzazione connessa ai rischi per la salute, ma anche perché frammentazione politica e tensioni hanno prevalso nella politica internazionale dominata dalla logica transazionale. Tutto questo mentre Pechino raccoglieva i frutti degli investimenti fatti nel sistema Onu, proponendo attivamente ... Leggi su formiche (Di sabato 21 novembre 2020) Senza cedere al fascino delle frasi a effetto come quella di Kissinger sulla “fine del nostro mondo post Covid-19”, è opinione condivisa che la pandemia non abbia per sé prodotto cambiamenti copernicani nelle relazioni internazionali, ma accelerato processi e trend già in atto. Fra tutti l’indebolimento della governance globale e la crisi del multilateralismo. Il Covid ha scatenato una crisi di capacità di anticipazione della comunità internazionale. Malgrado i numerosi campanelli d’allarme, infatti, è mancata una risposta internazionale coordinata. Ciò non solo per la debolezza della forza di mobilizzazione connessa ai rischi per la salute, ma anche perché frammentazione politica e tensioni hanno prevalso nella politica internazionale dominata dalla logica transazionale. Tutto questo mentre Pechino raccoglieva i frutti degli investimenti fatti nel sistema Onu, proponendo attivamente ...

Ultime Notizie dalla rete : una grande Donizetti Opera: tra prove e restrizioni, la storia di una grande amicizia nata in orchestra BergamoNews.it Brosio ringrazia il Mantova Calcio durante il Grande Fratello Vip: "Sta facendo tanto per Medjugorje"

MANTOVA. L'ex concorrente Paolo Brosio nel corso della puntata di ieri (20 novembre) del Grande Fratello Vip ha mostrato una maglia del Mantova Calcio. Il motivo lo ha spiegato lui stesso: "Grazie al ...

Telefonata Salvini-Berlusconi, nel centrodestra torna il sereno (e l'ipotesi della federazione)

«Penso a una federazione, lavorare insieme, unire cuori, per portare al governo soluzioni concrete». Lo afferma il leader della Lega, Matteo Salvini, a «L'Ospite», su ...

