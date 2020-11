DIRETTA Sci alpino, Slalom Levi: Shiffrin beffata da Vlhova. Undicesima Curtoni, out Brignone (Di sabato 21 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.15 Le italiane: 11ma Irene Curtoni (miglior piazzamento in carriera a Levi), 18ma Marta Bassino (prima volta a punti in Slalom), 20ma Martina Peterlini (nove posizioni recuperate dopo la prima manche), 29ma Marta Rossetti. Fuori Federica Brignone. 14.14 Il podio è stato completato dall’austriaca Liensberger a 0.57 dalla vetta. Quarta Holdener a 1?35, quinta Gisin a 1?41. Completano la top10 St-Germain, Truppe, Mair, Meillard e Huber. 14.13 Mikaela Shiffrin può comunque sorridere per un secondo posto ad un soffio dalla rivale storica: dopo 300 giorni senza gare non era scontato. 14.12 Vlhova ha vinto per 9 volte in carriera in Slalom, tre delle quali a Levi. 14.09 Quindicesima vittoria in ... Leggi su oasport (Di sabato 21 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALIVE 14.15 Le italiane: 11ma Irene(miglior piazzamento in carriera a), 18ma Marta Bassino (prima volta a punti in), 20ma Martina Peterlini (nove posizioni recuperate dopo la prima manche), 29ma Marta Rossetti. Fuori Federica. 14.14 Il podio è stato completato dall’austriaca Liensberger a 0.57 dalla vetta. Quarta Holdener a 1?35, quinta Gisin a 1?41. Completano la top10 St-Germain, Truppe, Mair, Meillard e Huber. 14.13 Mikaelapuò comunque sorridere per un secondo posto ad un soffio dalla rivale storica: dopo 300 giorni senza gare non era scontato. 14.12ha vinto per 9 volte in carriera in, tre delle quali a. 14.09 Quindicesima vittoria in ...

