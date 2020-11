Cultura: dibattito sul post-covid promosso dalla John Cabot University di Roma (Di sabato 21 novembre 2020) In che modo il mondo della Cultura si sta preparando al post-covid? Cosa cambierà nelle abitudini degli italiani, dei turisti, e nella fruizione del nostro immenso patrimonio? Eventuali nuove modalità interesseranno anche spettacoli ed eventi pubblici? Quanto sarà importante innovare? Tante domande che esigono delle risposte, per anticipare i tempi ed essere pronti a ripartire quando il coronavirus non rappresenterà più una minaccia. In questa ottica, con l’obiettivo di compiere un primo passo verso l’attivazione di un dialogo ampio e costruttivo, si svolgerà lunedì 23 novembre, alle ore 12, un dibattito online promosso dal Centro di Alta formazione e Avviamento alla Carriera della John Cabot University (JCU) di ... Leggi su romadailynews (Di sabato 21 novembre 2020) In che modo il mondo dellasi sta preparando al? Cosa cambierà nelle abitudini degli italiani, dei turisti, e nella fruizione del nostro immenso patrimonio? Eventuali nuove modalità interesseranno anche spettacoli ed eventi pubblici? Quanto sarà importante innovare? Tante domande che esigono delle rise, per anticipare i tempi ed essere pronti a ripartire quando il coronavirus non rappresenterà più una minaccia. In questa ottica, con l’obiettivo di compiere un primo passo verso l’attivazione di un dialogo ampio e costruttivo, si svolgerà lunedì 23 novembre, alle ore 12, unonlinedal Centro di Alta formazione e Avviamento alla Carriera della(JCU) di ...

veronain1 : #VERONA #CULTURA – Giorgio Massignan. «Le scelte amministrative che riguardano Verona evidenziano carenze culturali… - federicod1vita : @berny @vannisantoni @quodlibet_ Be' ce ne vuole per non capire che è un messaggio ironico, cioè: come hai fatto? M… - LeonidaValeri : COVID: “IL FUTURO VIVE DI CULTURA”, DIBATTITO PROMOSSO DALLA JOHN CABOT UNIVERSITY - Gazzettadiroma : COVID: “IL FUTURO VIVE DI CULTURA”, DIBATTITO PROMOSSO DALLA JOHN CABOT UNIVERSITY - JohnCabotCSC_CE : RT @Euro_comunica: “Il futuro vive di cultura”, dibattito virtuale promosso dalla John Cabot University -

Ultime Notizie dalla rete : Cultura dibattito Cultura: dibattito sul post-covid promosso dalla John Cabot University di Roma RomaDailyNews Connessioni culturali, incontri online a cura di Museocity - - Milano

Milano - Dal 24 novembre fino al 15 dicembre 2020, ogni martedì alle ore 21.00 MuseoCity dà appuntamento online con Connessioni Culturali presenta approfondimenti su opere dalle collezioni museali mil ...

Quando lo sguardo rivoluziona il mondo

hooks ci insegna che la cultura, le rappresentazioni mediatiche e letterarie ... Il suo approccio è tanto più prezioso oggi in un panorama in cui il dibattito politico, condizionato dalle logiche ...

Milano - Dal 24 novembre fino al 15 dicembre 2020, ogni martedì alle ore 21.00 MuseoCity dà appuntamento online con Connessioni Culturali presenta approfondimenti su opere dalle collezioni museali mil ...hooks ci insegna che la cultura, le rappresentazioni mediatiche e letterarie ... Il suo approccio è tanto più prezioso oggi in un panorama in cui il dibattito politico, condizionato dalle logiche ...