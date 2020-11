Covid, Speranza: “Le misure prese non sono ancora sufficienti” (Di sabato 21 novembre 2020) . I dati sono in leggero calo rispetto alle scorse settimane ma il ministro della Salute non abbassa la guardia Le misure prese dal Governo nelle ultime settimane stanno iniziando a dare i primi risultati. La curva dei contagi ha interrotto la propria crescita, ma l’indice Rt L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 21 novembre 2020) . I datiin leggero calo rispetto alle scorse settimane ma il ministro della Salute non abbassa la guardia Ledal Governo nelle ultime settimane stanno iniziando a dare i primi risultati. La curva dei contagi ha interrotto la propria crescita, ma l’indice Rt L'articolo proviene da Inews.it.

TgLa7 : #covid: In arrivo ordinanza di Roberto Speranza per passaggio #Abruzzo a zona rossa. Al momento non previsti ulteri… - Agenzia_Ansa : #Covid rinnovate le misure per le zone 'rosse' fino al 3 dicembre. Brusaferro: 'Non cantare vittoria perché Rt è an… - MediasetTgcom24 : Covid, Speranza firma ordinanze: Campania e Toscana 'zone rosse' #campania - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Covid, Speranza: 'Primi segnali in controtendenza, ma del tutto insufficienti' #covid - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: #Covid, rinnovate le misure per le zone 'rosse' fino al 3 dicembre. Brusaferro: 'Non cantare vittoria perché Rt è ancora… -