Chiara Ferragni e l'appello alle donne: 'Viviamo in una società maschilista, è il momento di farsi sentire' (Di sabato 21 novembre 2020) Femminicidio, revenge porn, vittim blaming, ma non solo. Sono tanti i temi di stretta attualità che Chiara Ferragni affronta in un lungo video postato sui social. 'Essere donna nel 2020' è il titolo ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 21 novembre 2020) Femminicidio, revenge porn, vittim blaming, ma non solo. Sono tanti i temi di stretta attualità cheaffronta in un lungo video postato sui social. 'Essere donna nel 2020' è il titolo ...

fanpage : 'Questo è il momento di incazzarsi per queste cose, di prendere posizione e di cambiare. questa è una battaglia che… - madeintommoway : RT @AleMancinelli8: brava chiara ferragni che fa un video importante su quanto sia fondamentale condannare il victim shaming, lo slut shami… - pottervato : Ho appena visto l'IGTV di Chiara Ferragni e mi sento di dire che vi può stare simpatica o meno, ma in questo caso c… - freakincutiepie : RT @AleMancinelli8: brava chiara ferragni che fa un video importante su quanto sia fondamentale condannare il victim shaming, lo slut shami… - AldoGiove : @Giulia_B Grazie. Non usando instagram, non sapevo della performance di Chiara Ferragni. Ammetto che un tempo detes… -