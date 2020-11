Bonera: “Felice di ritrovare l’amico Gattuso. Io e Pioli siamo sulla stessa lunghezza d’onda” (Di sabato 21 novembre 2020) Daniele Bonera, collaboratore tecnico di Pioli al Milan, ha presentato la partita col Napoli in conferenza stampa. Domani sera sarà lui a guidare i rossoneri perché sia l’allenatore che il vice Murelli hanno contratto il coronavirus. Ricordo Napoli-Milan del 2010, fu una gara difficile ma poi ci ricordiamo tutti come finì quella stagione (i rossoneri vinsero lo scudetto, ndr). Sono contento di tornare a Napoli e poi ritrovo Gattuso, amico anche fuori dal campo. Tutte le partite sono importanti, questo è un altro tassello. Pioli collegato in campo? Potrebbe crearsi confusione. Abbiamo pensato di fare una riunione pre-gara e un check a fine primo tempo. La squadra comunque sta bene tranne Leao, che verrà rivalutato tra una decina di giorni. Io e Pioli siamo sulla ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 21 novembre 2020) Daniele, collaboratore tecnico dial Milan, ha presentato la partita col Napoli in conferenza stampa. Domani sera sarà lui a guidare i rossoneri perché sia l’allenatore che il vice Murelli hanno contratto il coronavirus. Ricordo Napoli-Milan del 2010, fu una gara difficile ma poi ci ricordiamo tutti come finì quella stagione (i rossoneri vinsero lo scudetto, ndr). Sono contento di tornare a Napoli e poi ritrovo, amico anche fuori dal campo. Tutte le partite sono importanti, questo è un altro tassello.collegato in campo? Potrebbe crearsi confusione. Abbiamo pensato di fare una riunione pre-gara e un check a fine primo tempo. La squadra comunque sta bene tranne Leao, che verrà rivalutato tra una decina di giorni. Io e...

