Assassin's Creed Valhalla nasconde un piccolo easter egg ispirato al Signore degli Anelli (Di sabato 21 novembre 2020) Assassin's Creed Valhalla nasconde una valanga di easter egg, dedicati a diverse persone e franchise, come ad esempio la casa di Harry Potter in Lunden. Fra piccole e medie citazioni, esiste anche un easter egg macroscopico che, nonostante l'apparente ovvietà, è stato scoperto solo poco fa. Si tratta di una citazione al Signore degli Anelli e, se date un'occhiata agli indizi sparsi in giro, capirete che non si tratta di un segreto piazzato a casaccio, ma di qualcosa ben studiato. Sul lato ovest di Glowecestre, la versione in-game di Gloucester, troverete una comunità di pagani che vive in case coperte da erba e muschio. In una di queste case è presente una particolare nota che recita: Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di sabato 21 novembre 2020)'suna valanga diegg, dedicati a diverse persone e franchise, come ad esempio la casa di Harry Potter in Lunden. Fra piccole e medie citazioni, esiste anche unegg macroscopico che, nonostante l'apparente ovvietà, è stato scoperto solo poco fa. Si tratta di una citazione ale, se date un'occhiata agli indizi sparsi in giro, capirete che non si tratta di un segreto piazzato a casaccio, ma di qualcosa ben studiato. Sul lato ovest di Glowecestre, la versione in-game di Gloucester, troverete una comunità di pagani che vive in case coperte da erba e muschio. In una di queste case è presente una particolare nota che recita: Leggi altro...

PedroCunha1997 : @pixiebeatriz parece o arauto de Firenze do assassin's creed II - fauci78 : Sì Assassin's creed è la mia saga preferita, dopo Mass Effect ?? #UbisoftConnectWrapup - Kintsugi____ : @Julio_Arnes Per me è così che dovrebbe funzionare il gaming. Altrimenti sarebbe tutto Assassin's Creed e Pokémon c… - Ghido85 : @xbox_series Però potresti aver culo con il Giveaway di Assassin's Creed Valhalla su @GamesPaladinsIT a 100 partec… - AlphaBeto623 : Pizza con vinito + Assassin's Creed? Pizza con vinito + Assassin's Creed :3 -