Serie A, oggi comincia l’8a giornata: il programma completo (Di sabato 21 novembre 2020) Dopo la sosta per le Nazionali la Serie A torna per l’8a giornata. In programma oggi 3 anticipi che danno il via al programma. Queste le partite: SABATO 21/11 Crotone-Lazio ore 15.00 Spezia-Atalanta ore 18.00 Juventus-Cagliari ore 20.45 DOMENICA 22/11 Fiorentina-Benevento ore 12.30 Inter-Torino ore 15.00 Roma-Parma ore 15.00 Sampdoria-Bologna ore 15.00 Verona-Sassuolo ore 15.00 Udinese-Genoa ore 18.00 Napoli-Milan ore 20.45 Foto: Logo Serie A L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 21 novembre 2020) Dopo la sosta per le Nazionali laA torna per. In3 anticipi che danno il via al. Queste le partite: SABATO 21/11 Crotone-Lazio ore 15.00 Spezia-Atalanta ore 18.00 Juventus-Cagliari ore 20.45 DOMENICA 22/11 Fiorentina-Benevento ore 12.30 Inter-Torino ore 15.00 Roma-Parma ore 15.00 Sampdoria-Bologna ore 15.00 Verona-Sassuolo ore 15.00 Udinese-Genoa ore 18.00 Napoli-Milan ore 20.45 Foto: LogoA L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

acmilan : Sit back, relax and enjoy the goals of our #SerieATIM top scorer since 2017: @hakanc10 ??? Any favourites? Dal… - acmilan : Let’s relive our joint-top scorer's Serie A goals from 2017 to date: Franck Kessie ??? Dall'estate 2017 fino ad… - OptaPaolo : 600 - La @JuventusFCWomen raggiunge oggi i 600 giorni dall'ultima sconfitta in Serie A - al massimo la Juventus mas… - ME_CILLY : RT @laGigogin: Parliamo di cose serie: oggi è l'anniversario della morte del Perozzi. Una prece (Sullo sfondo la tomba di famiglia. Coincid… - Fantacalciok : Le partite di oggi, Sabato 21 novembre 2020: Serie A e B in primo piano -

Ultime Notizie dalla rete : Serie oggi Partite Serie A oggi 21-22 novembre: quali su Sky e su DAZN Money.it Oggi è la giornata nazionale dell'albero

In occasione della giornata nazionale dell'albero il Wwf Italia ha raccolto una serie di vicende che l'hanno vista agire in difesa delle piante. Tra i casi quelli di abbattimenti illegali e di censime ...

La peste di Tebe e il virus di oggi, al Ducale la mostra di Livermore

Genova – I titoli del telegiornale raccontano il dramma che sta vivendo la città di Tebe flagellata dalla peste. Immagini contaminate tra passato e presente e mai così attuali. Medici in mascherine, a ...

In occasione della giornata nazionale dell'albero il Wwf Italia ha raccolto una serie di vicende che l'hanno vista agire in difesa delle piante. Tra i casi quelli di abbattimenti illegali e di censime ...Genova – I titoli del telegiornale raccontano il dramma che sta vivendo la città di Tebe flagellata dalla peste. Immagini contaminate tra passato e presente e mai così attuali. Medici in mascherine, a ...