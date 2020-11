Serie A, Lippi svela: “Per lo scudetto c’è una favorita, ecco chi. Centravanti? La mia su Lukaku, Ibra e CR7” (Di venerdì 20 novembre 2020) La Juventus resta favorita per la vittoria finale della Serie A.Supercoppa Italiana, tutto pronto per Juventus-Napoli: ecco dove e quando si giocheràQueste le parole dell'ex allenatore commissario tecnico della Nazionale azzurra Marcello Lippi, intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport per quanto concerne temi di stretta attualità legati al prosieguo del campionato di Serie A. Nella sua intervista esclusiva rilasciata al noto quotidiano, il tecnico con un passato tra Juventus, Napoli ed Inter ha voluto mettere in evidenza il suo singolare punto di vista su quello che potrebbe essere un possibile esito finale per la stagione italiana in corso. In particolare Lippi ha sottolineato quelle che sono le sue sensazioni in merito alla vittoria dello scudetto: “Se ... Leggi su mediagol (Di venerdì 20 novembre 2020) La Juventus restaper la vittoria finale dellaA.Supercoppa Italiana, tutto pronto per Juventus-Napoli:dove e quando si giocheràQueste le parole dell'ex allenatore commissario tecnico della Nazionale azzurra Marcello, intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport per quanto concerne temi di stretta attualità legati al prosieguo del campionato diA. Nella sua intervista esclusiva rilasciata al noto quotidiano, il tecnico con un passato tra Juventus, Napoli ed Inter ha voluto mettere in evidenza il suo singolare punto di vista su quello che potrebbe essere un possibile esito finale per la stagione italiana in corso. In particolareha sottolineato quelle che sono le sue sensazioni in merito alla vittoria dello: “Se ...

