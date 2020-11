"Save" e la violenza contro le donne: il 23 un doppio evento (Di venerdì 20 novembre 2020) ROMA - Si chiama Save, sta per 'Sport Abuse and Violence Elimination' ed è il primo Servizio Nazionale contro violenza, molestie e abusi nel mondo dello Sport. La presentazione è in programma la ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 20 novembre 2020) ROMA - Si chiama, sta per 'Sport Abuse and Violence Elimination' ed è il primo Servizio Nazionale, molestie e abusi nel mondo dello Sport. La presentazione è in programma la ...

Una buona notizia. Per la prima volta nella storia dello sport nasce un servizio operativo a 360 gradi contro le molestie e gli abusi in ambito sportivo. Si tratta di "Save, ...

Save the Children. 93mila bambini vittime dei conflitti in 10 anni, 25 al giorno, uccisi o feriti

AgenPress – Tre milioni di bambini nel mondo non conoscono altro che la guerra. Un totale di 93.236 minori sono stati uccisi o mutilati nei conflitti negli ultimi 10 anni, per una media di 25 bambini ...

