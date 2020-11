Roma, Smalling sempre a parte: è in forte dubbio per il Parma (Di venerdì 20 novembre 2020) Smalling si allena ancora lontano dal gruppo e rischia di saltare la sfida di domenica della Roma contro il Parma Chris Smalling ancora fuori dal gruppo nell’allenamento di questa mattina della Roma. Il difensore inglese si è allenato ancora a parte a Trigoria, dopo i postumi della forte intossicazione alimentare accusata nei giorni scorsi. L’ex Manchester United resta quindi in forte dubbio per il match di domenica all’Olimpico contro il Parma, con il tecnico giallorosso Fonseca che potrebbe puntare su Cristante al centro della difesa se Smalling non dovesse recuperare. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 20 novembre 2020)si allena ancora lontano dal gruppo e rischia di saltare la sfida di domenica dellacontro ilChrisancora fuori dal gruppo nell’allenamento di questa mattina della. Il difensore inglese si è allenato ancora aa Trigoria, dopo i postumi dellaintossicazione alimentare accusata nei giorni scorsi. L’ex Manchester United resta quindi inper il match di domenica all’Olimpico contro il, con il tecnico giallorosso Fonseca che potrebbe puntare su Cristante al centro della difesa senon dovesse recuperare. Leggi su Calcionews24.com

