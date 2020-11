Rocambolesco inseguimento nel Napoletano, 19enne arrestato e complice in fuga (Di venerdì 20 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoI carabinieri della stazione di Grumo Nevano hanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione Raffaele Piscopo, 19enne di Arzano, già noto alle forze dell’ordine. I militari – nel percorrere via Milo di Casandrino – hanno notato un’utilitaria con 2 persone a bordo e gli hanno intimato l’alt. Per tutta risposta, anziché fermarsi, hanno aumentato la velocità. Ne è nato un inseguimento che si è concluso in via Fermi di Melito. L’auto con a bordo i 2 ha prima tamponato un’altra auto – con all’interno una cittadina che era alla guida – per poi impattare violentemente su altre due automobili parcheggiate ai lati della strada. I fuggitivi non si sono arresi e si sono dati alla fuga a piedi. I carabinieri sono riusciti a bloccare Piscopo. L’auto utilizzata per la ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 20 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoI carabinieri della stazione di Grumo Nevano hannoper resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione Raffaele Piscopo,di Arzano, già noto alle forze dell’ordine. I militari – nel percorrere via Milo di Casandrino – hanno notato un’utilitaria con 2 persone a bordo e gli hanno intimato l’alt. Per tutta risposta, anziché fermarsi, hanno aumentato la velocità. Ne è nato unche si è concluso in via Fermi di Melito. L’auto con a bordo i 2 ha prima tamponato un’altra auto – con all’interno una cittadina che era alla guida – per poi impattare violentemente su altre due automobili parcheggiate ai lati della strada. I fuggitivi non si sono arresi e si sono dati allaa piedi. I carabinieri sono riusciti a bloccare Piscopo. L’auto utilizzata per la ...

