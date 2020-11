Prima foto dal set di ‘State of Consciousness’ con l’attore Emile Hirsch

Leggi su dire

(Di venerdì 20 novembre 2020) ROMA – Rilasciata la prima foto esclusiva dal set di ‘State of Consciousness‘, nuova produzione di Iervolino Entertainment, con protagonista il celebre attore Emile Hirsch, noto al grande pubblico per la sua interpretazione nel film candidato al Premio Oscar e vincitore di un Golden Globe, ‘Into The Wild’. Nel cast anche Kesia Elwin, Tatjana Nardone e Gioia Libardoni. Dietro la macchina da presa, il regista Marcus Stokes, che ha battuto il primo ciak lo scorso 2 novembre a Bari e dintorni.