Piazza San Carlo, il pm chiede la condanna a un anno e 8 mesi per la sindaca Chiara Appendino (Di venerdì 20 novembre 2020) Un anno e otto mesi di carcere: è la condanna chiesta dal pubblico ministero Vincenzo Pacileo per la sindaca di Torino, Chiara Appendino, al processo per i fatti di Piazza San Carlo del 3 giugno 2017, quando durante la proiezione della finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid rimasero ferite 1672 persone e ci furono due vittime. L’udienza si celebra nell’aula magna del palazzo di giustizia con rito abbreviato: la sindaca e altri 4 imputati – fra cui l’ex questore Angelo Sanna – sono accusati di disastro, lesioni e omicidio colposo. Per quanto accaduto la sera del 3 giugno di tre anni fa sono a processo anche il vice prefetto Roberto Dosio e i dirigenti della questura Michele Mollo e Alberto Bonzano: insieme ad altri 6 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 20 novembre 2020) Une ottodi carcere: è lachiesta dal pubblico ministero Vincenzo Pacileo per ladi Torino,, al processo per i fatti diSandel 3 giugno 2017, quando durante la proiezione della finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid rimasero ferite 1672 persone e ci furono due vittime. L’udienza si celebra nell’aula magna del palazzo di giustizia con rito abbreviato: lae altri 4 imputati – fra cui l’ex questore Angelo Sanna – sono accusati di disastro, lesioni e omicidio colposo. Per quanto accaduto la sera del 3 giugno di tre anni fa sono a processo anche il vice prefetto Roberto Dosio e i dirigenti della questura Michele Mollo e Alberto Bonzano: insieme ad altri 6 ...

