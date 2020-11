Mihajlovic su Ibra: “Durante un Juve-Inter avrei voluto ammazzarlo” (Di venerdì 20 novembre 2020) Durante la presentazione del libro di Sinisa Mihajlovic, “La partita della vita”, presentata dal giornalista Andrea De Caro sulla Gazzetta dello Sport, il tecnico del Bologna ha parlato anche di Zlatan Ibrahimovic: “Durante un Juventus-Inter ci siamo beccati in campo, volevo ammazzarlo, ho pensato il peggio. Siamo due caratteri focosi ma per fortuna non è successo nulla, quando è arrivato all’Inter ho scoperto che è un bravissimo ragazzo. Sono molto orgoglioso di essere un suo amico”. L’attaccante rossonero poi ha ribadito: “Per me Sinisa è un grande uomo, prima di tutto. Ho avuto la fortuna di conoscere la persona, la prima volta non c’è stato un colpo di fulmine, ma poi quando l’ho conosciuto all’Inter è stato amore dal primo giorno. Ho sempre detto, se vado in ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 20 novembre 2020) Durante la presentazione del libro di Sinisa, “La partita della vita”, presentata dal giornalista Andrea De Caro sulla Gazzetta dello Sport, il tecnico del Bologna ha parlato anche di Zlatanhimovic:unntus-ci siamo beccati in campo, volevo ammazzarlo, ho pensato il peggio. Siamo due caratteri focosi ma per fortuna non è successo nulla, quando è arrivato all’ho scoperto che è un bravissimo ragazzo. Sono molto orgoglioso di essere un suo amico”. L’attaccante rossonero poi ha ribadito: “Per me Sinisa è un grande uomo, prima di tutto. Ho avuto la fortuna di conoscere la persona, la prima volta non c’è stato un colpo di fulmine, ma poi quando l’ho conosciuto all’è stato amore dal primo giorno. Ho sempre detto, se vado in ...

