“Mi sono laureato ai tempi della dad e agli altri studenti disabili dico | se i vostri atenei non vi accolgono | fate in modo che le cose cambino”

Si è laureato durante la pandemia di Coronavirus, utilizzando per mesi la didattica a distanza e pur essendo in una condizione fisica non certo tra le più agevoli per affrontare l'emergenza. Si chiama Alberto Masini, ha l'Atrofia muscolare spinale, vive a Vigevano e si è laureato all'Università Bocconi di Milano. Nel suo percorso universitario Masini ha trovato però, in particolare al primo anno, alcuni ostacoli che nel 2018 su ilfattoquotidiano.it aveva denunciato insieme alle testimonianze di altri studenti con disabilità di diversi atenei. Masini, che si è laureato con 109/110 nel corso triennale di Economic and Social Sciences, aveva raccontato i problemi che era costretto ad affrontare, come "l'assenza di un servizio di assistenza personale".

