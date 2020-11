Metro A | lavori alla stazione Flaminio | attivati bus navetta sostitutivi

(Di venerdì 20 novembre 2020) Prosegue la manutenzione degli impianti elettrici nelle stazioni dellapolitana di Roma. Questa mattina sono in corso inelladella. Tra le stazioni di Barberini esono statii busMA20. Inella stazioni disi concluderanno domenica 22 novembre. su Il Corriere della Città.

