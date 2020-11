Ligue 1 | i risultati dell’undicesima giornata | colpo Bordeaux a Rennes

Leggi su newsmondo

(Di venerdì 20 novembre 2020)1, calendario,e classifica. Il racconto della stagione del campionato francese. PARIGI (FRANCIA) –1: calendario,e classifica. Il racconto del campionato francese che vede il PSG favorito per la vitoria finale. fonte foto https://www.facebook.com/1UberEats1, il programmaNella prima sfidailha vinto in casa delper 1-0. Venerdì 20 novembre 20200-1 (37? Ben Arfa)Monaco-Paris Saint-Germain (ore 21) Sabato 21 novembre 2020Brest-Saint-Etienne (ore 17)Olympique Marsiglia-Nizza rinviata per Covid-19 Domenica 22 ...