Grande Fratello Vip 5, Gemma Galgani sarà una nuova concorrente? (Di venerdì 20 novembre 2020) Era in dubbio il prolungamento della quinta edizione del Grande Fratello Vip, ma Alfonso Signorini ha deciso di andare avanti con il reality fino a febbraio 2021. Il comunicato arriverà presto nella casa e questo vuol dire soltanto una cosa: nuovi inquilini pronti a varcare la famosa porta rossa. D'altronde, lo stesso conduttore aveva dichiarato che se ci fosse stato un prolungamento sarebbero entrati altri nove concorrenti. Stando ai rumors, tra questi potrebbe esserci anche Gemma Galgani. Il Grande Fratello Vip si allunga Sembrava ormai tramontata l'idea di prolungare la quinta edizione del Grande Fratello Vip e invece Alfonso Signorini ha stupito tutti. Dopo una lunga riunione con gli altri autori del reality show, il conduttore ha deciso di

