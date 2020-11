GF Vip | Dayane scopre di Beretta e De Lellis e dà ragione al Dama | la reazione

Leggi su gossipetv

(Di venerdì 20 novembre 2020) Giacomo Urtis ha riportato ai concorrenti l'ennesimo gossip di questi giorni e stavolta era pura verità: la Mello ha così scoperto che il suo ex di cui sta tanto parlando in questi giorni ha una storia con l'ex dinte, ma non sembra disposta a crederci L'articolo proviene da Gossip e Tv.