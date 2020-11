De Luca: “Mandare gli ispettori in Campania è stata una cialtronata propagandistica” (Di venerdì 20 novembre 2020) “Sono arrivati degli ispettori in Campania, un’altra cialtronata tutta propagandistica, che serviva, come la zona rossa, a parare l’onda di sciacallaggio politico mediatico. Bisognava far finta di mettere qualcosa insieme e ancora oggi la Regione non è a conoscenza delle relazioni degli ispettori. Sono sui giornali ma noi non ne siano stati informati”. Sono le parole del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in merito all’iniziativa presa dal ministero della Salute di inviare degli ispettori per verificare la situazione epidemiologica del territorio. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 20 novembre 2020) “Sono arrivati degliin, un’altratutta propagandistica, che serviva, come la zona rossa, a parare l’onda di sciacallaggio politico mediatico. Bisognava far finta di mettere qualcosa insieme e ancora oggi la Regione non è a conoscenza delle relazioni degli. Sono sui giornali ma noi non ne siano stati informati”. Sono le parole del presidente della Regione, Vincenzo De, in merito all’iniziativa presa dal ministero della Salute di inviare degliper verificare la situazione epidemiologica del territorio. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

