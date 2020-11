Ascolti TV | Giovedì 19 novembre 2020. Doc chiude col botto: 8,5 mln e il 30.8%. Harry Potter 12.6% (Di venerdì 20 novembre 2020) Doc - Nelle Tue Mani Nella serata di ieri, Giovedì 19 novembre 2020, su Rai1 l’ultima puntata della fiction Doc – Nelle Tue Mani ha conquistato 8.510.000 spettatori pari al 30.8% di share. Su Canale 5 Harry Potter e la Camera dei Segreti ha raccolto davanti al video 2.391.000 spettatori pari al 12.6% di share. Su Rai2 FBI ha interessato 919.000 spettatori (3.2%) mentre 9-1-1 ha raccolto 764.000 spettatori (3.5%). Su Italia 1 Le Iene Show ha intrattenuto 1.791.000 spettatori (9.7%). Su Rai3 Hunter Killer - Caccia negli abissi ha raccolto davanti al video 1.212.000 spettatori pari ad uno share del 4.7%. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 1.131.000 spettatori con il 5.8% di share. Su La7 Piazza Pulita ha registrato 1.073.000 spettatori con uno share del 4.6%. Su Tv8 Spiderman – ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 20 novembre 2020) Doc - Nelle Tue Mani Nella serata di ieri,19, su Rai1 l’ultima puntata della fiction Doc – Nelle Tue Mani ha conquistato 8.510.000 spettatori pari al 30.8% di share. Su Canale 5e la Camera dei Segreti ha raccolto davanti al video 2.391.000 spettatori pari al 12.6% di share. Su Rai2 FBI ha interessato 919.000 spettatori (3.2%) mentre 9-1-1 ha raccolto 764.000 spettatori (3.5%). Su Italia 1 Le Iene Show ha intrattenuto 1.791.000 spettatori (9.7%). Su Rai3 Hunter Killer - Caccia negli abissi ha raccolto davanti al video 1.212.000 spettatori pari ad uno share del 4.7%. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 1.131.000 spettatori con il 5.8% di share. Su La7 Piazza Pulita ha registrato 1.073.000 spettatori con uno share del 4.6%. Su Tv8 Spiderman – ...

