Terna: Donnarumma, 'Tyrrhenian link va avanti, progetto strategico' (2) (Di giovedì 19 novembre 2020) (Adnkronos) - Lo sviluppo del progetto Tyrrhenian link, spiega successivamente Donnarumma nel corso di una conferenza stampa, "non è solamente concentrato alla fine di questo perimetro di piano. L'1,8 miliardi di euro circa di investimento si sviluppa poi su 4 anni: il primo anno, il 2022, prevede poco più di 200 milioni, il secondo anno, il 2023 con quasi 300 mln e dopodiché ci sono il quarto e il quinto anno del piano che vedono 600 milioni e quasi 750 milioni di euro". L'ad di Terna non vede "lo sviluppo del progetto a rischio anche con la normativa vigente". Anche se auspica per altri progetti un iter più semplice: "un iter più semplificato farebbe bene, ma probabilmente non solo per Terna, ma per molti altri progetti anche nostri ma per altre ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 19 novembre 2020) (Adnkronos) - Lo sviluppo del, spiega successivamentenel corso di una conferenza stampa, "non è solamente concentrato alla fine di questo perimetro di piano. L'1,8 miliardi di euro circa di investimento si sviluppa poi su 4 anni: il primo anno, il 2022, prevede poco più di 200 milioni, il secondo anno, il 2023 con quasi 300 mln e dopodiché ci sono il quarto e il quinto anno del piano che vedono 600 milioni e quasi 750 milioni di euro". L'ad dinon vede "lo sviluppo dela rischio anche con la normativa vigente". Anche se auspica per altri progetti un iter più semplice: "un iter più semplificato farebbe bene, ma probabilmente non solo per, ma per molti altri progetti anche nostri ma per altre ...

TV7Benevento : Terna: Donnarumma, 'interconnessione con Francia in fase avanzata, cavo operativo in autunno 2021'... - AvveniaEnergia : RT @TernaSpA: L'ad Stefano Donnarumma: '#Terna è regista del sistema con un ruolo centrale nella realizzazione degli obiettivi di #decarbon… - maxnlit : RT @TernaSpA: L'ad Stefano Donnarumma: '#Terna è regista del sistema con un ruolo centrale nella realizzazione degli obiettivi di #decarbon… - fisco24_info : Terna, Donnarumma: 'Investimenti in campo nei prossimi 5 anni volano per la ripresa' : - TV7Benevento : Terna, Donnarumma: 'Investimenti in campo nei prossimi 5 anni volano per la ripresa'... -