Stati Uniti, insegnante spara ai figli di 15 e 7 anni: “Depressione peggiorata dopo il lockdown” (Di giovedì 19 novembre 2020) La depressione l’ha portata a sparare ai suoi due figli, uccidendone uno. È avvenuto nella cittadina di Plymouth, nel Connecticut, Stati Uniti. Protagonista di questo tremendo gesto è stata Naomi Bell, biologa di laboratorio che lavora come insegnante. Pare che la donna soffrisse di una brutta forma di depressione, peggiorata durante il periodo del lockdown dovuto al Covid. Così ha ucciso la figlia di 15 anni e ha provato ad ammazzare l’altro figlio di 7 dopo avergli sparato. Il marito della donna era al telefono con il figlio quando la furia di Naomi Bell si è scagliata sui due ragazzini. L’uomo, Owen Bell, ha raccontato l’accaduto agli investigatori, affermando di aver “sentito un ... Leggi su tpi (Di giovedì 19 novembre 2020) La depressione l’ha portata are ai suoi due, uccidendone uno. È avvenuto nella cittadina di Plymouth, nel Connecticut,. Protagonista di questo tremendo gesto è stata Naomi Bell, biologa di laboratorio che lavora come. Pare che la donna soffrisse di una brutta forma di depressione,durante il periodo del lockdown dovuto al Covid. Così ha ucciso laa di 15e ha provato ad ammazzare l’altroo di 7averglito. Il marito della donna era al telefono con ilo quando la furia di Naomi Bell si è scagliata sui due ragazzini. L’uomo, Owen Bell, ha raccontato l’accaduto agli investigatori, affermando di aver “sentito un ...

