Stadio Roma | Raggi | “Entro natale un bel regalo ai tifosi”

Leggi su italiasera

(Di giovedì 19 novembre 2020) Un belai tifosi dellaentro. Lo ha promesso la sindaca Virginiain riferimento al nuovogiallorosso: “Sullodi Tor di Valle siamo pronti. In questi giorni abbiamo fatto altre riunioni con la Regione Lazio, e abbiamo trovato soprattutto una soluzione condivisa sulla-Lido. Per cui credo e mi auguro che entropotremo fare un belai tifosi della squadra”, ha rivelato nel corso di una riunione in Campidoglio. In settimana il nuovo presidente dellaDan Friedkin sarà in città per lavorare a diversi progetti. Il primo riguarda proprio il nuovo impianto giallorosso, che dopo anni potrebbe finalmente trovare il l’ok di tutte le parti in causa. Una svolta importante ...