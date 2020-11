Scuola Sicura: la Asl Benevento predispone un camper dedicato per i test rapidi (Di giovedì 19 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Come disposto dalla Regione Campania, l’Azienda Sanitaria Benevento da qualche giorno sta effettuando i test rapidi per Covid-19 al personale scolastico, agli alunni ed ai loro familiari. “Alla luce delle richieste ricevute e della notevole affluenza – dichiara Gennaro Volpe, il Direttore Generale della ASL – abbiamo predisposto presso il capoluogo cittadino, un ambulatorio mobile con personale specializzato, per l’effettuazione dei test in assoluta sicurezza.” Il camper sarà installato in piazza Castello, nello spazio adiacente alla Villa Comunale di Benevento, nei giorni di sabato e domenica dalle ore 9,00 alle ore 17,00. L’accesso, gestito e organizzato nel rispetto delle misure di sicurezza necessarie, sarà gratuito e ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 19 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– Come disposto dalla Regione Campania, l’Azienda Sanitariada qualche giorno sta effettuando iper Covid-19 al personale scolastico, agli alunni ed ai loro familiari. “Alla luce delle richieste ricevute e della notevole affluenza – dichiara Gennaro Volpe, il Direttore Generale della ASL – abbiamo predisposto presso il capoluogo cittadino, un ambulatorio mobile con personale specializzato, per l’effettuazione deiin assoluta sicurezza.” Ilsarà installato in piazza Castello, nello spazio adiacente alla Villa Comunale di, nei giorni di sabato e domenica dalle ore 9,00 alle ore 17,00. L’accesso, gestito e organizzato nel rispetto delle misure di sicurezza necessarie, sarà gratuito e ...

