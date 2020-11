Notizie dal Forex 18 novembre 2020 (Di giovedì 19 novembre 2020) (Teleborsa) – EUR/USD L’euro si apprezza nei confronti del biglietto verde. Il cross euro dollaro USA quota 1,1832 dollari, con la nuova resistenza vista a 1,1893. Crescono, ma meno delle attese, le vendite al dettaglio negli Stati Uniti, nel mese di ottobre, in crescita dello 0,3% a 549,3 miliardi di dollari. USD/YENIl biglietto verde si muove in ribasso nei confronti dello yen. Il cambio dollaro USA Yen quota 103,99, con un peggioramento verso il supporto stimato a 103,44. Accelera la produzione industriale negli Stati Uniti a ottobre, che ha registrato un incremento dell’1,1%. GBP/USDLa sterlina sale nei confronti del biglietto verde e scambia a quota 1,3222 dollari. Un miglioramento del cable potrebbe aprire all’area di resistenza vista a 1,3336. La BOE ha deciso di lasciare invariati i tassi di interesse, e di aumentare il QE di altri 150 miliardi di sterline.EUR/YEN L’euro si ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 19 novembre 2020) (Teleborsa) – EUR/USD L’euro si apprezza nei confronti del biglietto verde. Il cross euro dollaro USA quota 1,1832 dollari, con la nuova resistenza vista a 1,1893. Crescono, ma meno delle attese, le vendite al dettaglio negli Stati Uniti, nel mese di ottobre, in crescita dello 0,3% a 549,3 miliardi di dollari. USD/YENIl biglietto verde si muove in ribasso nei confronti dello yen. Il cambio dollaro USA Yen quota 103,99, con un peggioramento verso il supporto stimato a 103,44. Accelera la produzione industriale negli Stati Uniti a ottobre, che ha registrato un incremento dell’1,1%. GBP/USDLa sterlina sale nei confronti del biglietto verde e scambia a quota 1,3222 dollari. Un miglioramento del cable potrebbe aprire all’area di resistenza vista a 1,3336. La BOE ha deciso di lasciare invariati i tassi di interesse, e di aumentare il QE di altri 150 miliardi di sterline.EUR/YEN L’euro si ...

Il Brasile ha ricevuto questa mattina le prime 120 mila dosi di CoronaVac, il vaccino contro la Covid-19 sviluppato dall'azienda cinese SinoVac in collaborazione con l'Istituto ...

USA, vendite case esistenti confermano crescita sostenuta a ottobre

Segnali di forte crescita giungono dal mercato immobiliare statunitense. Le vendite di case esistenti negli Stati Uniti hanno registrato ...

