'Ndrangheta: arrestato Domenico Tallini, presidente del Consiglio regionale della Calabria (Di giovedì 19 novembre 2020) La Calabria è sotto la lente di ingrandimento ormai da giorni, da quando il reparto della Sanità è passato di commissario in commissario dimissionari o scoperti inadeguati al ruolo. Ora il presidente del Consiglio regionale della Calabria, Domenico Tallini, è stato arrestato e messo ai domiciliari con l'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa e scambio elettorale politico mafioso. Le indagini e l'arresto di Domenico Tallini I carabinieri hanno indagato sui presunti rapporti tra Tallini, 68 anni, di Forza Italia, con la cosca Grande Aracri della 'Ndrangheta e questi alla fine hanno portato al suo arresto, rivela Ansa.

